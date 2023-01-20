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Турецкая компания готова инвестировать в строительство ТЭЦ в Кокшетау

Турецкая компания инвестирует в строительство ТЭЦ в Кокшетау Фото: primeminister.kz
Турецкая компания "Гап Иншаат" примет участие в тендере по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров премьер-министра РК Алихана Смаилова и исполняющего обязанности генерального директора турецкой компании "Гап Иншаат" Ченгель Азиз было отмечено, что строительство ТЭЦ – это перспективный проект, поэтому турецкая сторона выразила заинтересованность компании расширить свои инвестиции в республике. 

Алихан Смаилов добавил, что по проекту строительства ТЭЦ Министерство энергетики РК проводит открытый тендер, в котором могут принять участие все потенциальные инвесторы.

В свою очередь Ченгель Азиз заявил о готовности участвовать в тендере.

Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, электрическая мощность новой ТЭЦ в Кокшетау составит 240 МВт, тепловая – 520 Гкал/ч.

Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств инвестора – победителя тендера.

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