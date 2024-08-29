"Самрук-Энерго" приступил к строительству ТЭЦ в Кокшетау

В рамках соглашения между правительствами Казахстана и России по строительству угольных теплоэлектроцентралей между ТОО "Кокшетауская ТЭЦ" и ООО "ИНТЕР РАО-Экспорт" был подписан договор на разработку проектно-сметной документации по проекту "Строительство ТЭЦ в городе Кокшетау".

ТОО "Кокшетауская ТЭЦ" создано совместным решением АО "Самрук-Энерго" и АО "Самрук-Казына" для выполнения функций заказчика по проекту и дальнейшей эксплуатации вновь построенной ТЭЦ.

Проектом предусмотрено строительство новой тепловой электроцентрали в городе Кокшетау с электрической мощностью 240 МВт и тепловой мощностью 520 Гкал/ч. При этом будут предусмотрены технологические решения, позволяющие в последующем перевести ТЭЦ с угля на природный газ.

Строительство ТЭЦ в городе Кокшетау позволит обеспечить покрытие растущей потребности в электрической и тепловой энергии для промышленных предприятий, бизнеса и населения. В период активной фазы строительства ТЭЦ будет задействовано около 1500 человек, дальнейшая эксплуатация станции создаст более 400 постоянных рабочих мест.

Строительство будущей ТЭЦ предполагается на свободной площадке в районе действующих районных котельных РК-1 и РК-2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от новой ТЭЦ будут ниже совокупных выбросов существующих котельных в городе Кокшетау.

В сентябре т. г. планируется приступить к началу строительных работ на площадке строительства ТЭЦ и до конца года будут размещены заказы на изготовление основного и вспомогательного оборудования.