Узбекистан мог потерять часть запасов лука из-за морозов

Из-за холодов в Узбекистане могла замерзнуть часть запасов лука, из-за чего страна вынуждена его импортировать. Цены на лук в январе резко выросли, сообщает Zakon.kz.

В Узбекистане цены на репчатый лук могут вырасти с связи с потерей части запасов продукции на фоне морозов, сообщает портал EastFruit.



С началом холодов слово "незамерзший" стало основной характеристикой качественного лука, рекламируемого фермерами и трейдерами. При этом покупатели, в первую очередь, проверяют партии лука именно на предмет наличия подмороженной продукции.

На протяжении пяти суток – с 10 по 15 января – в Ташкенте температура воздуха днем составляла от -6 до -13 градусов, а ночью – от -8 до -23 градусов.

Потери лука из-за морозов уменьшили и без того ограниченное предложение на рынке. При этом фактор внешних рынков, который послужил одной из причин резкого роста цен на эту продукцию в декабре, в январе полностью сошел на нет. По данным официальной статистики, с 1 по 15 января страна не экспортировала ни одной тонны лука, поскольку внутренние цены на лук уже и так слишком высоки.



Более того, в первой половине января Узбекистан стал чистым импортером лука. По предварительным оценкам, за этот период было импортировано свыше 3000 тонн репчатого лука, в подавляющей части – из Казахстана.

На фоне этого Казахстан ввел трехмесячный запрет на экспорт лука, чтобы предотвратить массовый вывоз и стабилизировать цены на него.

Министерство сельского хозяйства Казахстана объяснило решение "ажиотажным спросом из третьих стран".

Наводнения в Пакистане, который является одним из крупнейших производителей лука в Азии и мире, спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на казахстанском рынке.

Ожидается, что запрет на вывоз лука из Казахстана может привести к резкому росту цен на эту продукцию в Узбекистане, при этом отмечается, что дефицит лука на внутреннем рынке Узбекистана – это довольно редкое и аномальное явление.