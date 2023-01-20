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Умер рок-певец Дэвид Кросби

Дэвид Кросби умер Фото: Twitter/thedavidcrosby
В возрасте 81 года умер американский гитарист и певец Дэвид Кросби. Он был одним из основателей популярных рок-групп 60-х годов – Byrds and Crosby и Stills & Nash (позднее переименована в Crosby, Stills, Nash & Young), сообщает Zakon.kz.

Его супруга рассказала изданию Variety, что он скончался после продолжительной болезни. По ее словам, он умер в окружении семьи.

The Byrds была основана в Лос-Анджелесе в 1964 году и просуществовала до начала 2000-х годов.

Crosby, Stills, Nash & Young начали выступать с 1968-го.

У Дэвида Кросби вышло пять студийных альбомов: "If I Could Only Remember My Name" (1971 год), "Oh Yes I Can" (1989), "Thousand Roads" (1993), "Croz" (2014), "Lighthouse" (2016).

В 1991 году Дэвида Кросби включили в Зал славы рок-н-ролла.

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