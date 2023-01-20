Казахстанский файтер назван "Бойцом года" в азиатском промоушене ММА

Казахстанский спортсмен смешанных единоборств Асу Алмабаев по прозвищу "Зульфикар" объявлен "Бойцом 2022 года". Данное признание он получил от одной из сильнейших азиатских лиг MMA Brave FC, сообщает Zakon.kz.

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В прошлом году уроженец Жамбылской области одержал три победы в азиатской лиге ММА. А два года назад Алмабаев стал победителем номинации "Лучший сабмишен".





К данному моменту в активе "Зульфикара" 17 поединков, из них 16 побед и только одно поражение. Стоит отметить, что Асу Алмабаев сейчас является одним из главных казахстанских кандидатов для выступления в UFC. В последние годы он тренируется в одной группе с известным отечественным файтером Шавкатом Рахмоновым.

