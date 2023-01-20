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Казахстанский файтер назван "Бойцом года" в азиатском промоушене ММА

ММА Боец года Фото: Instagram/Asu_Zulfikar57
Казахстанский спортсмен смешанных единоборств Асу Алмабаев по прозвищу "Зульфикар" объявлен "Бойцом 2022 года". Данное признание он получил от одной из сильнейших азиатских лиг MMA Brave FC, сообщает Zakon.kz.

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В прошлом году уроженец Жамбылской области одержал три победы в азиатской лиге ММА. А два года назад Алмабаев стал победителем номинации "Лучший сабмишен".


К данному моменту в активе "Зульфикара" 17 поединков, из них 16 побед и только одно поражение. Стоит отметить, что Асу Алмабаев сейчас является одним из главных казахстанских кандидатов для выступления в UFC. В последние годы он тренируется в одной группе с известным отечественным файтером Шавкатом Рахмоновым.  

Куандык Шынасилов
Шавкат Рахмонов Казахстан
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