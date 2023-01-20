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Кайрата Кудайбергена вновь оставили под стражей

Кайрата Кудайбергена вновь оставили под стражей Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
Бывшему депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест. Под стражей он будет находиться до 21 марта 2023 года. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в городском суде.

Арест экс-депутату маслихата города продлили на два месяца.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 20 января 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Кайрата Кудайбергена сроком на два месяца, то есть до 21 марта".Пресс-служба Алматинского горсуда

22 апреля стало известно, что депутата маслихата Алматы задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках. Сроки нахождения под стражей продлевали не один раз. Позже Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата.

18 мая адвокат Кайрата Курайбергена Асентай Акаев сообщил, что Антикоррупционная служба завела уголовное дело в отношении сотрудника межведомственной следственно-оперативной группы. По словам Кайрата Кудайбергена, в камере следственного изолятора он оказывал на него давление, унижая честь и достоинство.

22 июля Кайрат Кудайберген заболел COVID-19. Адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения, но ему отказали.

27 октября депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли Закон РК "Об амнистии", согласно которому часть участников январских событий будут освобождены.

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Кудайберген Кайрат Алматы
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