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Соцобъекты, дороги и сети: о чем просили жители столичного района у Жениса Касымбека

Соцобъекты, дороги и сети: о чем просили жители столичного района у Жениса Касымбека Фото: пресс-служба акимата Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями столичного района Сарыарка. С какими вопросами обратились горожане, он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Жениса Касымбека, район Сарыарка – один из густонаселенных районов города.


Соцобъекты, дороги и сети: о чем просили жители столичного района у Жениса Касымбека

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"С жителями района обсудили насущные вопросы: строительство социальных объектов, инженерных сетей, систем жизнеобеспечения, дорог, благоустройство, озеленение. Горожане также поднимали вопросы по ремонту ЖК, сносу аварийных домов, запуску автобусов, установке светофоров, опор освещения, проведению интернета и др. В городе есть потребность в социальных объектах. К новому учебному году планируем построить еще 13 школ, в том числе учебные заведения будут расположены в районе Сарыарка. Также проектируем строительство ряда медицинских учреждений, соцжилья. С наступлением весны приступим к строительству дорог, общественных пространств (парки, скверы, бульвары)", – заявил Касымбек.

Соцобъекты, дороги и сети: о чем просили жители столичного района у Жениса Касымбека

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Также он уточнил, что в городе есть потребность в социальных объектах.

"К новому учебному году планируем построить еще 13 школ, в том числе учебные заведения также будут расположены в районе Сарыарка. Также проектируем строительство ряда медицинских учреждений, соцжилья. С наступлением весны приступим к строительству дорог, общественных пространств (парки, скверы, бульвары)".Женис Касымбек

Соцобъекты, дороги и сети: о чем просили жители столичного района у Жениса Касымбека

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Еще один важный вопрос, как продолжил аким, это снос аварийного ветхого жилья. В прошлом году из ветхого жилья было переселено свыше 300 семей. Данную планку будем держать.

"Поступившие на встрече вопросы взяли в работу, будем держать в курсе по исполнению. Подобные встречи будем проводить на регулярной основе во всех районах города, в том числе будем встречаться непосредственно на местах – в жилых массивах, микрорайонах", – заключил аким столицы.

Соцобъекты, дороги и сети: о чем просили жители столичного района у Жениса Касымбека

Фото: пресс-служба акимата Астаны

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