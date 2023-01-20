Политолог Марат Шибутов: Мажилис не мог работать старым составом

19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Политолог разъяснил Zakon.kz необходимость такого решения.

По словам Шибутова, причина роспуска проста – на референдуме в Конституцию были внесены изменения, касающиеся состава и функций Мажилиса и маслихатов, но без переходного периода.

"После принятия соответствующих поправок в законы дальнейшее функционирование их в таком виде стало незаконным. Поэтому их и распустили, чтобы сформировать уже по новым правилам". Марат Шибутов

Политолог добавил, что данное решение приведет к структурным – изменится соотношение сил партий и добавятся независимые депутаты-одномандатники – и кадровым переменам в нижней палате Парламента. Но прогнозировать, как будет построена дальнейшая работа, пока невозможно:

"Думаю, в каждом представительном органе будет по-разному".