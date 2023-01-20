Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Политолог Марат Шибутов: Мажилис не мог работать старым составом

Казахстан Фото: senate.parlam.kz
19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Политолог разъяснил Zakon.kz необходимость такого решения.

По словам Шибутова, причина роспуска проста – на референдуме в Конституцию были внесены изменения, касающиеся состава и функций Мажилиса и маслихатов, но без переходного периода. 

"После принятия соответствующих поправок в законы дальнейшее функционирование их в таком виде стало незаконным. Поэтому их и распустили, чтобы сформировать уже по новым правилам".Марат Шибутов

Политолог добавил, что данное решение приведет к структурным – изменится соотношение сил партий и добавятся независимые депутаты-одномандатники – и кадровым переменам в нижней палате Парламента. Но прогнозировать, как будет построена дальнейшая работа, пока невозможно: 

"Думаю, в каждом представительном органе будет по-разному". 

Читайте также

Предстоящие парламентские выборы окончательно перезагрузят политическую систему страны – эксперты КИСИ

Выборы в Мажилис и в маслихаты пройдут в один день – ЦИК

ЦИК лишила депутатских полномочий мажилисмена Абильдаева

Ирина Мишура
Мажилис Парламента РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления