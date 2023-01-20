Что изменилось при исчислении корпоративного подоходного налога

Поправки, внесенные в Налоговый кодекс, предусматривают изменения по исчислению корпоративного подоходного налога (КПН) с 1 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, что изменилось.

Теперь не рассматривается в качестве дохода по КПН:

стоимость электрических сетей, принятых на безвозмездной основе энергопередающей организацией на баланс от государственных или местных исполнительных органов, других энергопередающих организаций или собственников электрических сетей, не осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии;

увеличение стоимостного баланса групп (подгрупп) амортизируемых активов, образовавшееся вследствие применения условного коэффициента недропользователем по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам (за исключением газовых проектов на суше).

Кроме того, для вычета сумм компенсаций при служебных командировках и поездках членов органа управления налогоплательщика не требуется подтверждение проезда посадочным талоном или иным документом.

Некоммерческие организации исключают из совокупного годового дохода обязательные расходы собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, направленные для накопления денег на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.

Вычет по КПН по сумме расходов по отчислениям в фонд социального медицинского страхования производится налогоплательщиком не по уплаченным, а по начисленным отчислениям по аналогии с социальными отчислениями.

Органы центра и их организации, соответствующие условиям, определенным Конституционным законом "О Международном финансовом центре "Астана", освобождаются от обязательства по исчислению и уплате авансовых платежей, в том числе представлению и составлению налоговой отчетности по ним.