Как зарегистрировать бизнес в Казахстане
Так, зарегистрироваться можно в качестве юридического лица, юридического лица-нерезидента, индивидуального предпринимателя.
Регистрация индивидуального предпринимателя
С 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок.
Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя представляется в электронном виде:
- через портал Электронного лицензирования e-license;
- через мобильные приложения банков второго уровня;
- через мобильное приложение "E-Salyq business".
В случае регистрации совместного индивидуального предпринимательства уполномоченное лицо предоставляет доверенность, подписанную от имени всех участников совместного предпринимательства.
В случае, если заявитель не достиг совершеннолетнего возраста, к уведомлению прилагается согласие законных представителей, а при отсутствии такого согласия – копия свидетельства о заключении брака (супружества) либо решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным.
Истребование иных документов запрещается.
Орган государственных доходов в течение одного рабочего дня со дня представления физическим лицом указанных документов производит государственную регистрацию индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства).
В КГД обратили внимание на то, что, помимо граждан РК и кандасов, осуществлять индивидуальное предпринимательство имеют право граждане России, Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана, Армении, постоянно проживающие на территории РК.
Регистрация юридического лица
Согласно закону "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" государственную регистрацию, перерегистрацию, прекращение деятельности юридических лиц осуществляет Министерство юстиции РК, а также НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
Внесение изменений и дополнений в регистрационные данные налогоплательщика осуществляется органами государственных доходов на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров.
Ввиду чего сведения, внесенные в электронный регистр юридических лиц, поступают в органы государственных доходов от регистрирующих органов в автоматическом режиме через Государственную базу данных "Юридические лица" (ГБД ЮЛ).
Регистрация юридического лица- нерезидента
Особенности регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика определены статьей 76 Налогового кодекса РК.
Юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, для регистрации в качестве налогоплательщика с учетом положений статьи 220 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" обязано в течение 30 календарных дней с даты начала осуществления деятельности в РК через постоянное учреждение подать в налоговый орган по месту нахождения постоянного учреждения налоговое заявление о постановке на регистрационный учет с приложением нотариально засвидетельствованных копий документов, в том числе учредительных документов.
Юридическому лицу-нерезиденту для осуществления регистрации необходимо:
- предоставить налоговое заявление "Регистрация в качестве налогоплательщика" посредством официального интернет-ресурса Комитета государственных доходов МФ РК (kgd.gov.kz);
- либо обратиться в орган государственных доходов по месту осуществления деятельности с заявлением на бумажном носителе.
При подаче налогового заявления в электронном виде налогоплательщику необходимо зарегистрироваться на интернет-ресурсе, выбрать пункт меню "Журнал заявок на регистрацию нерезидента".
В пункте меню имеются ссылки на следующие причины подачи заявления:
- Регистрация в качестве налогоплательщика.
- Изменение и дополнение регистрационных данных без выдачи свидетельства.
- Изменение и дополнение регистрационных данных с выдачей свидетельства.
Также можно зарегистрироваться в качестве физического лица, физического лица-нерезидента и лица, занимающегося частной практикой.
Регистрация физического лица
В соответствии с законом "О национальных реестрах идентификационных номеров" уполномоченным органом, осуществляющим формирование идентификационных номеров и ведение национальных реестров идентификационных номеров, является Министерство внутренних дел РК.
В этой связи сведения, внесенные в электронный регистр физических лиц, поступают в органы государственных доходов от регистрирующих органов в автоматическом режиме через Государственную базу данных "Физические лица" (ГБД ФЛ).
Регистрация физического лица- нерезидента
Регистрация физического лица-нерезидента, иностранца и лица без гражданства с 1 января 2021 года передана в Министерство внутренних дел РК.
Сведения, внесенные в электронный регистр физических лиц, поступают в органы государственных доходов от регистрирующих органов в автоматическом режиме через Государственную базу данных "Физические лица" (ГБД ФЛ).
Регистрация лица, занимающегося частной практикой
Согласно Кодексу "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" постановка физического лица на регистрационный учет в качестве лица, занимающегося частной практикой, производится на основании налогового заявления физического лица о регистрационном учете лица, занимающегося частной практикой, представленного в электронной форме посредством веб-портала "электронного правительства".