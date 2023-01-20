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Законодательство РК

Как зарегистрировать бизнес в Казахстане

Как зарегистрировать свой бизнес в Казахстане Фото: Zakon.kz
Как зарегистрировать бизнес в Казахстане, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Так, зарегистрироваться можно в качестве юридического лица, юридического лица-нерезидента, индивидуального предпринимателя.

Регистрация индивидуального предпринимателя

С 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок.

Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя представляется в электронном виде:

  • через портал Электронного лицензирования e-license;
  • через мобильные приложения банков второго уровня;
  • через мобильное приложение "E-Salyq business".

В случае регистрации совместного индивидуального предпринимательства уполномоченное лицо предоставляет доверенность, подписанную от имени всех участников совместного предпринимательства.

В случае, если заявитель не достиг совершеннолетнего возраста, к уведомлению прилагается согласие законных представителей, а при отсутствии такого согласия – копия свидетельства о заключении брака (супружества) либо решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным.

Истребование иных документов запрещается.

Орган государственных доходов в течение одного рабочего дня со дня представления физическим лицом указанных документов производит государственную регистрацию индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства).

В КГД обратили внимание на то, что, помимо граждан РК и кандасов, осуществлять индивидуальное предпринимательство имеют право граждане России, Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана, Армении, постоянно проживающие на территории РК.

Регистрация юридического лица

Согласно закону "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" государственную регистрацию, перерегистрацию, прекращение деятельности юридических лиц осуществляет Министерство юстиции РК, а также НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Внесение изменений и дополнений в регистрационные данные налогоплательщика осуществляется органами государственных доходов на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров.

Ввиду чего сведения, внесенные в электронный регистр юридических лиц, поступают в органы государственных доходов от регистрирующих органов в автоматическом режиме через Государственную базу данных "Юридические лица" (ГБД ЮЛ).

Регистрация юридического лица- нерезидента

Особенности регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика определены статьей 76 Налогового кодекса РК.

Юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, для регистрации в качестве налогоплательщика с учетом положений статьи 220 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" обязано в течение 30 календарных дней с даты начала осуществления деятельности в РК через постоянное учреждение подать в налоговый орган по месту нахождения постоянного учреждения налоговое заявление о постановке на регистрационный учет с приложением нотариально засвидетельствованных копий документов, в том числе учредительных документов.

Юридическому лицу-нерезиденту для осуществления регистрации необходимо:

  • предоставить налоговое заявление "Регистрация в качестве налогоплательщика" посредством официального интернет-ресурса Комитета государственных доходов МФ РК (kgd.gov.kz);
  • либо обратиться в орган государственных доходов по месту осуществления деятельности с заявлением на бумажном носителе.

При подаче налогового заявления в электронном виде налогоплательщику необходимо зарегистрироваться на интернет-ресурсе, выбрать пункт меню "Журнал заявок на регистрацию нерезидента".

В пункте меню имеются ссылки на следующие причины подачи заявления:

  1. Регистрация в качестве налогоплательщика.
  2. Изменение и дополнение регистрационных данных без выдачи свидетельства.
  3. Изменение и дополнение регистрационных данных с выдачей свидетельства.

Также можно зарегистрироваться в качестве физического лица, физического лица-нерезидента и лица, занимающегося частной практикой.

Регистрация физического лица

В соответствии с законом "О национальных реестрах идентификационных номеров" уполномоченным органом, осуществляющим формирование идентификационных номеров и ведение национальных реестров идентификационных номеров, является Министерство внутренних дел РК.

В этой связи сведения, внесенные в электронный регистр физических лиц, поступают в органы государственных доходов от регистрирующих органов в автоматическом режиме через Государственную базу данных "Физические лица" (ГБД ФЛ).

Регистрация физического лица- нерезидента

Регистрация физического лица-нерезидента, иностранца и лица без гражданства с 1 января 2021 года передана в Министерство внутренних дел РК.

Сведения, внесенные в электронный регистр физических лиц, поступают в органы государственных доходов от регистрирующих органов в автоматическом режиме через Государственную базу данных "Физические лица" (ГБД ФЛ).

Регистрация лица, занимающегося частной практикой

Согласно Кодексу "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" постановка физического лица на регистрационный учет в качестве лица, занимающегося частной практикой, производится на основании налогового заявления физического лица о регистрационном учете лица, занимающегося частной практикой, представленного в электронной форме посредством веб-портала "электронного правительства".

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