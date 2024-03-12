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Законодательство РК

Как зарегистрировать бизнес в Казахстане

Как зарегистрировать бизнес в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 16:40 Фото: pexels
В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 12 марта 2024 года рассказали, как зарегистрировать бизнес в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в управлении разъяснительной работы и контакт-центре ДГД, регистрационный учет возможно произвести в качестве юридического лица, юридического лица – нерезидента, индивидуального предпринимателя.

Регистрация индивидуального предпринимателя

В настоящее время постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок.

Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя представляется в электронном виде:

  • через портал Электронного лицензирования Республики Казахстан e–license;
  • через мобильные приложения Банков второго уровня;
  • через мобильное приложение "e-Salyq Business".

В случае регистрации совместного индивидуального предпринимательства уполномоченное лицо совместного индивидуального предпринимательства предоставляет доверенность, подписанную от имени всех участников совместного предпринимательства.

В случае если заявитель не достиг совершеннолетнего возраста, к уведомлению прилагается согласие законных представителей, а при отсутствии такого согласия – копия свидетельства о заключении брака (супружества) либо решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным.

Истребование иных документов запрещается.

Орган государственных доходов в течение одного рабочего дня со дня представления физическим лицом указанных документов, производит государственную регистрацию индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства).

Обращаем внимание на то, что помимо граждан Республики Казахстан и кандасов, осуществлять индивидуальное предпринимательство имеют граждане Российской Федерации, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Таджикистан, Республики Армения, постоянно проживающие на территории РК.

Регистрация юридического лица

Согласно Закона РК "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств", государственную регистрацию, перерегистрацию, прекращение деятельности юридических лиц осуществляет Министерство юстиции РК, а также НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Внесение изменений и дополнений в регистрационные данные налогоплательщика осуществляются органами государственных доходов на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров. Ввиду чего, сведения, внесенные в электронный регистр юридических лиц, поступают в органы государственных доходов от регистрирующих органов в автоматическом режиме через Государственную базу данных "Юридические лица" (ГБД ЮЛ).

Регистрация юридического лица – нерезидента

Особенности регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика определены ст. 76 Налогового кодекса РК.

Юридическое лицо – нерезидент, осуществляющее деятельность через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, для регистрации в качестве налогоплательщика с учетом положений ст. 220 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" обязано в течение тридцати календарных дней с даты начала осуществления деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение подать в налоговый орган по месту нахождения постоянного учреждения налоговое заявление о постановке на регистрационный учет с приложением нотариально засвидетельствованных копий документов, в том числе, учредительных документов.

Юридическому лицу – нерезиденту для осуществления регистрации необходимо:

  • предоставить налоговое заявление "Регистрация в качестве налогоплательщика" посредством официального интернет-ресурса Комитета государственных доходов Министерства финансов РК;
  • либо обратиться в орган государственных доходов по месту осуществления деятельности с заявлением на бумажном носителе.

При подаче налогового заявления в электронном виде, налогоплательщику необходимо зарегистрироваться на интернет-ресурсе, по ссылке, выбрать пункт меню "Журнал заявок на регистрацию нерезидента".

В пункте меню имеются ссылки на следующие причины подачи заявления:

  • регистрация в качестве налогоплательщика;
  • изменение и дополнение регистрационных данных без выдачи свидетельства;
  • изменение и дополнение регистрационных данных с выдачей свидетельства.

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