Житель Астаны избивал жену в лифте

За избиение супруги в лифте астанчанина арестовали на 10 суток, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Астаны, вызов на "102" поступил от 36-летней жительницы столицы. Она сообщила, что ее избивает супруг.

"Установлено, что 42-летний мужчина, зайдя в лифт, начал выражаться нецензурной бранью, после чего, угрожая ей, начал избивать. По данному факту на правонарушителя составлен административный протокол по статье 73-2 Кодекса Республики Казахстан. Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям мужчина привлечен к административному аресту сроком на 10 суток". Пресс-служба Департамента полиции Астаны









К слову, это не первый случай, когда мужчина поднимал руку на свою супругу.



В свою очередь Департамент полиции Астаны призывает жертв насилия обращаться по телефону "102" либо на телефон доверия подразделения по защите женщин от насилия 8-(7172)-71-60-63. Полицейские смогут оказать консультативно-правовую помощь.

Ранее сообщалось, что В Астане муж избил жену до полусмерти на глазах у маленьких детей.

