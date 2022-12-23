Женщина, которую муж избил до полусмерти, рассказала подробности

В Астане муж избил жену до полусмерти на глазах у маленьких детей, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", мужчина набросился на свою супругу и проломил ей череп. Как избивали мать, видели двое ее малышей.

По словам пострадавшей женщины, когда в дом пришли родители мужа, то вместо того, чтобы помочь ей, стали отмывать кровь и заметать следы преступления. Избитую спас лишь приезд скорой помощи и сотрудников полиции. Ей сделали несколько операций. Весь этот кошмар произошел 10 месяцев назад, но она до сих пор проходит реабилитацию.

"Сейчас мне хотят дать инвалидность. У меня потеря чувствительности по левой половине лица. Левый глаз впал чуть-чуть. И самое ужасное то, что у меня мягкие ткани на лице слева полностью сгнили", – рассказала пострадавшая.

Следствие в отношении теперь уже бывшего супруга идет с апреля.





"Обратилась в Генеральную прокуратуру с ходатайством о завершении ознакомления и скорейшей передаче в суд. Преступление налицо, нельзя допускать беззаконие и жестокость в отношении женщины". Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова

Сейчас подозреваемый находится под стражей в СИЗО.

19 ноября в Алматинской области муж застрелил жену из охотничьего ружья. У женщины осталось трое детей.

