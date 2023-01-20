Спасатели Астаны вытащили из колодца упавшего мужчину
Фото: пресс-служба ДЧС города Астана
В столице мужчина провалился в колодец глубиной около 5 метров. Выбраться ему помогли спасатели, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 20 января. Вызов о том, что в селе Караоткель Акмолинской области человек упал в колодец, поступил в 15:08.
По прибытии на место вызова столичные спасатели оперативного отряда и огнеборцы СПЧ-3 установили, что мужчина упал в колодец глубиной около 5 метров. Чтобы вытащить пострадавшего, они спустились вниз, прикрепили к спине мужчины транспортировочные носилки и с помощью веревки вытянули из колодца.
Наверху его укутали в тепло, передали врачам скорой помощи.
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