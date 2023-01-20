Спасатели Астаны вытащили из колодца упавшего мужчину

В столице мужчина провалился в колодец глубиной около 5 метров. Выбраться ему помогли спасатели, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 20 января. Вызов о том, что в селе Караоткель Акмолинской области человек упал в колодец, поступил в 15:08.

По прибытии на место вызова столичные спасатели оперативного отряда и огнеборцы СПЧ-3 установили, что мужчина упал в колодец глубиной около 5 метров. Чтобы вытащить пострадавшего, они спустились вниз, прикрепили к спине мужчины транспортировочные носилки и с помощью веревки вытянули из колодца.





Наверху его укутали в тепло, передали врачам скорой помощи.