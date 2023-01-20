Рейтинг узнаваемости и доверия политических партий покажет избирательная кампания – политолог

Свое мнение о предстоящих весной выборах в Мажилис Парламента Казахстана и маслихаты высказал политолог, член партии "Ак жол" Бурихан Нурмухамедов, сообщает Zakon.kz.

Эксперт полагает, что состав Мажилиса изменится на 70 процентов. Это с учетом обновления и существующих политических партий, и новых, которые также намерены прийти в Парламент. В законодательном органе в определенной степени произойдут серьезные обновления, но каково будет распределение, пока сложно сказать, заметил политолог и предложил понаблюдать, кто какую кампанию будет проводить.



"В целом, полагаю, что две партии сохранят свои позиции – это AMANAT и "Ак жол", а также придут новые. Уже, например, заявили о своем создании партии Respublika и "Байтак". Выборная кампания покажет, кто из них осилит пятипроцентный барьер прохождения в мажилис. По тому, каким будет состав депутатского корпуса, мы можем судить, насколько они смогут пойти по пути обновления и обеспечения высокой эффективности политической системы страны". Политолог, член партии "Ак жол" Бурихан Нурмухамедов

Прогнозировать, кто именно попадет в Мажилис, пока преждевременно, считает он: "Избирательная кампания тем и интересна, что ее данные на начальном этапе неизвестны. А итогов социологических исследований мы еще не имеем, поэтому сложно что-либо сказать конкретно. У кого какой электоральный рейтинг, покажет непосредственно сама избирательная кампания" .

Следует отметить, что выборное и партийное законодательство в Казахстане существенно изменилось, в отношении инклюзивности, подчеркнул эксперт, имеется законодательное закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями.

Если раньше эта квота касалась, условно говоря, партийных списков, то сейчас законодательство изменено таким образом, что оно должно быть исполнено уже в рамках депутатского корпуса. Раньше в партийных списках эта квота соблюдалась, а у депутатов нет. Теперь же будет соблюдаться и там, и там. Данная законодательная норма актуальна и при распределении депутатских мандатов, отметил политолог.

"Если говорить в плане либерализации, то появились нормы, упростившие регистрацию политических партий. Во-первых, снижен регистрационный порог. Раньше он был 20 тыс. членов, сейчас доведен до пяти тысяч. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представителей. Снижение планки прохождения в мажилис с 7% до 5% повышает шансы на прохождение большего количества политических партий в Парламент". Политолог, член партии "Ак жол" Бурихан Нурмухамедов

Как известно, мажилис будет формироваться в соотношении 70% по партийным спискам и 30% – по одномандатным округам. Областные маслихаты и города республиканского значения – Алматы, Астана, Шымкент – будут формироваться 50:50. Депутаты маслихатов районного и городского уровней будут избираться по одномандатным округам.

Если учесть, что такой порядок предполагает не только выдвижение от политических партий, но и самовыдвижение, то можно сказать, что на предстоящих выборах будет обеспечена большая конгруэнтность, полагает эксперт. Соответственно, это приведет к более высокому участию населения в предстоящих выборах и определенному обновлению политической системы страны.





"Но это не значит, что все это автоматически обеспечит триаду "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Состоится ли эта формула или нет, будет зависеть и от состава политических сил, которые придут в представительные органы власти, и от того, насколько прогрессивно они будут мыслить и предлагать эффективные пути развития как для регионов, так и для страны в целом. То есть данная триада будет реальной в том случае, если действительно придут новые, подготовленные люди, качественно отличающиеся от своих предшественников". Политолог, член партии "Ак жол" Бурихан Нурмухамедов