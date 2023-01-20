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Почти 30 тыс. поддельных долларов пытались ввезти из Турции в Казахстан

Почти 30 тыс. поддельных долларов пытались ввезти из Турции в Казахстан Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Почти 30 тыс. поддельных долларов изъяли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники департамента АФМ по Костанайской области пресекли деятельность преступной группы, ввозившей и распространявшей в Казахстане поддельные доллары высокого качества, говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий была установлена вся цепь поставки долларов из Анкары в Казахстан.

"Следственным судом в отношении трех граждан Республики Казахстан санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранительные органы Турецкой Республики ориентированы на проведение совместной работы по пресечению преступных каналов поставки поддельной валюты". Пресс-служба АФМ РК

Из 30 тыс. ввезенных в Казахстан поддельных долларов 28 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования.

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