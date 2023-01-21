В Акмолинской области супруги попали в реанимацию после взрыва газа
Фото: pixabay
Взрыв газа в частном жилом доме привел к тому, что молодая супружеская пара с сильными ожогами оказалась в реанимации, сообщает Zakon.kz.
В том, что причиной пожара стал газовый баллон уверены родственники пострадавших, передает КТК.
По словам родных, все произошло в Щучинске около часа ночи. 29-летний глава семейства собирался на рыбалку и хотел отогреть небольшой газовый баллон у печки. Супруги как раз находились на кухне, а их девятилетний ребенок – в другой комнате. Это его и спасло. Мужчина получил ожог семидесяти процентов тела, его жена – тридцати процентов.
Спасатели проверяют эту информацию.
Дом после взрыва обрушился.
В результате пожара получили ожоги два человека. Доставлены в центральную районную больницу района Бурабай. Состояние стабильное. Был ли взрыв или нет, назначен ряд экспертиз, после мы до вас доведем. Начальник отдела по ЧС Бурабайского района Канат Бабаев
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