Боксерша Фируза Шарипова осталась без денег на подготовку к бою

Казахстанскую спортсменку Фирузу Шарипову обокрали в Таиланде на вилле, где она проживает и готовится к предстоящему бою с Рут Чисейл, сообщает Zakon.kz

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Как сообщает Allfight, на виллу проникли воры и украли некоторые вещи и деньги, после чего она обратилась в полицию. Сумма была достаточно большая, поскольку там были и деньги на подготовку к бою.