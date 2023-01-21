Боксерша Фируза Шарипова осталась без денег на подготовку к бою
Фото: Instagram.com/sharipova_firuza/
Казахстанскую спортсменку Фирузу Шарипову обокрали в Таиланде на вилле, где она проживает и готовится к предстоящему бою с Рут Чисейл, сообщает Zakon.kz
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Как сообщает Allfight, на виллу проникли воры и украли некоторые вещи и деньги, после чего она обратилась в полицию. Сумма была достаточно большая, поскольку там были и деньги на подготовку к бою.
"Сейчас Фируза находится в Тайланде, куда улетела на сборы по ОФП, для подготовки к бою за титул против Рут Чисейл, чемпионки Малави. Этот бой очень важен для Фирузы, поскольку ей придется сразиться с очень сильной соперницей, которая занимает шестую строчку мирового рейтинга. Сейчас Фируза находится на пятнадцатом месте и благодаря победе над Чисел, она войдет в топ пять мирового рейтинга".Менеджер чемпионки мира Сергей Завилейский
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