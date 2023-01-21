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В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Синоптики сообщили о неблагоприятных метеоусловиях, которые ожидаются в субботу 21 января в девяти городах РК, передает Zakon.kz

По информации РГП "Казгидромет", неблагоприятные метеорологические условия будут в Костанае, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Астане, Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях гражданам рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

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Елена Вебер
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