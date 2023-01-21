В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Фото: pixabay

Синоптики сообщили о неблагоприятных метеоусловиях, которые ожидаются в субботу 21 января в девяти городах РК, передает Zakon.kz

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