На границе Казахстана задержали россиянку
В пресс-службе полиции Восточно-Казахстанской области рассказали о задержании гражданки России. Как выяснилось, женщина с сентября 2022 года скрывалась от правоохранителей из-за обвинений в краже с арендованного жилья.
Сумма причиненного ущерба оценивается в 15 000 рублей (почти 100 тыс. тенге), добавили в пресс-службе.
Также сказано, что задержанная водворена в изолятор временного содержания. Совместно с органами прокуратуры решается вопрос об ее экстрадиции.
Ранее сообщалось, что 20 января в городе Акколе Акмолинской области сотрудниками миграционной службы выявлена 23-летняя гражданка России, которая на протяжении трех лет фактически является гражданкой обоих государств – России и Казахстана.