На границе Казахстана задержали россиянку

41-летнюю россиянку задержали при попытке пересечь границу с Казахстаном. Женщина почти полгода находилась в розыске, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции Восточно-Казахстанской области рассказали о задержании гражданки России. Как выяснилось, женщина с сентября 2022 года скрывалась от правоохранителей из-за обвинений в краже с арендованного жилья.

Сумма причиненного ущерба оценивается в 15 000 рублей (почти 100 тыс. тенге), добавили в пресс-службе.

Также сказано, что задержанная водворена в изолятор временного содержания. Совместно с органами прокуратуры решается вопрос об ее экстрадиции.

Ранее сообщалось, что 20 января в городе Акколе Акмолинской области сотрудниками миграционной службы выявлена 23-летняя гражданка России, которая на протяжении трех лет фактически является гражданкой обоих государств – России и Казахстана.