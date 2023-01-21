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На границе Казахстана задержали россиянку

На границе Казахстана задержали российскую преступницу Фото: пресс-служба полиции ВКО
41-летнюю россиянку задержали при попытке пересечь границу с Казахстаном. Женщина почти полгода находилась в розыске, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции Восточно-Казахстанской области рассказали о задержании гражданки России. Как выяснилось, женщина с сентября 2022 года скрывалась от правоохранителей из-за обвинений в краже с арендованного жилья.

Сумма причиненного ущерба оценивается в 15 000 рублей (почти 100 тыс. тенге), добавили в пресс-службе.

Также сказано, что задержанная водворена в изолятор временного содержания. Совместно с органами прокуратуры решается вопрос об ее экстрадиции.

Ранее сообщалось, что 20 января в городе Акколе Акмолинской области сотрудниками миграционной службы выявлена 23-летняя гражданка России, которая на протяжении трех лет фактически является гражданкой обоих государств – России и Казахстана.

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