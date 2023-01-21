Лидер партии "Байтак" рассказал, зачем они идут в Мажилис

Лидер партии "Байтак" Азаматхан Амиртай поделился мыслями касательно предстоящих выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, сообщает Zakon.kz.

Азаматхан Амиртай опубликовал на своей странице в Facebook обращение, где поделился мыслями касательно предстоящих выборов и шансов прохода партии "Байтак".

Председатель партии "Байтак" назвал роспуск Мажилиса важной реформой на пути к созданию "Нового Казахстана".

"Итак, то, о чем в стране говорили еще с осени прошлого года, стало реальностью. Вчера решением главы государства Токаева были приостановлены деятельность Мажилиса Парламента и всех маслихатов. То есть распущены. Внеочередные выборы в Мажилис и Маслихат назначены на 19 марта. Это одна из ветвей политической реформы на пути к созданию Нового Казахстана. В Новый Казахстан лучше идти с новыми депутатами, с вмешательством в политику новых партий. Правильный ход".

Он рассказал, чем эти выборы будут отличаться от предыдущих.

"Предстоящие выборы будут отличаться от предыдущих. В связи со сложившейся ситуацией предстоящие выборы пройдут по смешанной партийно-мажоритарной системе. Также Народное собрание Казахстана не выдвигает депутатов на собрание. Для участия в предвыборной борьбе в стране зарегистрировались семь партий: "Аманат", "Ак жол", Народная партия Казахстана, Общенациональная социал-демократическая партия, "Аул", "Байтак" и "Respublica".

Также председатель партии считает очень важным поднимать экологические проблемы с трибуны Парламента.





"Пользуясь случаем, мы в партии "Байтак" собираемся попытать счастья в этой жесткой конкуренции и попытаться пройти в парламент. Действительно, проблема экологии в нашей стране отстает. Ситуация не выдерживает критики. Поэтому мы намерены поднимать важные экологические вопросы с трибуны Парламента".