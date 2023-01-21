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Президент посетил теплоцентр в Лисаковске

президент РК Фото: Акорда
В рамках рабочей поездки в Костанайскую область глава государства посетил теплоцентр ГКП "Лисаковскгоркоммунэнерго". Касым-Жомарта Токаева проинформировали о техническом состоянии оборудования ТЭЦ и развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры города, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на балансе предприятия "Лисаковскгоркоммунэнерго" имеется тепловой центр в Лисаковске и две блочно-модульные котельные в поселке Октябрьский.

Как сообщил аким города Абай Ибраев, теплоцентр был введен в эксплуатацию в 1968-78 годах. Последний капитальный ремонт водогрейных котлов проводился в 2020 году. Средний износ котлов достиг 51%, поэтому в ближайшие годы планируется провести капитальный ремонт и модернизацию котлов.


президент РК

Фото: Акорда


Общая протяженность тепловых сетей составляет 112 км, износ – 41%. С 2012 года в рамках программы развития малых и моногородов были реализованы 8 проектов по сетям теплоснабжения. В результате изношенность сетей была снижена на 7%. За последние 5 лет количество аварий на теплосетях сократилось в два раза. По словам акима, работа по обновлению тепловых сетей и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры продолжится и в дальнейшем.


президент РК

Фото: Акорда


Глава государства указал на стратегическое значение сферы ЖКХ и поручил руководству области и города на системной основе проводить работу по подготовке к отопительному сезону.

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