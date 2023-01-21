В Павлодарской области мать и двое детей отравились угарным газом

В селе Баскамыс Актогайского района Павлодарской области мать и двое детей отравились угарным газом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, в ходе исследования места происшествия установлено, что причиной отравления угарным газом явилось длительное отсутствие чистки дымохода. В результате чего в помещение дома поступал угарный газ.





"В 15:50 на пульт 101 поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в селе Баскамыс из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи на твердом топливе (не очищен дымоход) получили отравление угарным газом одна женщина 1976 года рождения и двое детей 2004 и 2021 годов рождения. Они госпитализированы в больницу. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжал сотрудник районного отдела по чрезвычайным ситуациям ДЧС Павлодарской области.

"Уважаемые граждане! Для предотвращения возможных трагических последствий будьте постоянно бдительными и соблюдайте несложные правила безопасности. МЧС РК рекомендует населению своевременно устранять нарушения, которые могут привести к несчастным случаям. Устранять трещины в печах, чистить дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца, в морозы не перекаливать печи, использовать для топки дрова, длина которых не превышает размеры топки", - отметили спасатели.