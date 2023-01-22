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Пара лыжник Ербол Хамитов завоевал "бронзу" на чемпионате мира в Швеции

пара лыжник Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями
Казахстанец Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, завершив дистанцию 7,5 км за 25:07,3 секунды в пара биатлоне, сообщает Zakon.kz.

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"В гонке канадский спортсмен Кэмерон Коллин занял первое место покорив дистанцию за 24:14,3 секунд, на втором месте оказался спортсмен из США Арон Пике показав время 24:54,4 секунд". Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями


пара спорт

Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями


В составе сборной Казахстана выступают 7 спортсменов: Герлиц Александр, Хамитов Ербол, Петренко Денис, Усольцев Сергей, Березин Юрий, Зинов Денис и Алимов Нурлан.


медаль

Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями


Отмечается, что чемпионат мира по пара лыжным гонкам и пара биатлону проходит в городе Эстерсунд. В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира. Чемпионат продлится до 29 января.

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