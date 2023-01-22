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В Париже во время митингов против пенсионной реформы начались беспорядки

Париж Фото: Twitter/@lucasjne
В Париже во время митингов против пенсионной реформы начались беспорядки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, акции протеста переросли в беспорядки - митингующие жгли мусорные баки и взрывали петарды.

Отмечается, что митинги организованы левой партией Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" (LFI), молодежными ассоциациями и антикапиталистами. На улицы Парижа вышли более 150 тыс. человек.

"Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии в 14:00 по местному времени по направлению к площади Нации. На марше радикалы black block начали громить витрины банка и банкоматы, а также ломать светофоры. Несколько радикалов взорвали петарды и кинули в полицейских стеклянные бутылки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что протестующие скандируют лозунги "Долой капитализм", "Макрон, мы будем бороться до конца!" . На плакатах участников написано "Терять всю жизнь, чтобы заработать на нее", "Макрон при делах - пенсионеры на кладбище", "Молодежь говорит нет!", "Работать ночами после 60 полезно для здоровья!".

Кроме того, митингующие несут карикатурные изображения Эммануэля Макрона с подписями "Вставайте, старики! Работники будущего - это вы!".

По данным местных СМИ, порядок на демонстрации обеспечивают 3500 полицейских и жандармов.


В четверг по всей Франции прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста в стране по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

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