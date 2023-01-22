В Словакии провалился референдум об изменении Конституции

На референдуме предлагалось проголосовать за поправки к конституции, позволяющие распускать парламент до истечения легислатурного периода, сообщает Zakon.kz.

В Словакии провалился общенациональный референдум о внесении поправок в Конституцию страны для прекращения полномочий парламента и проведения досрочных выборов, сообщает Deutshce Welle.



По данным избирательной комиссии страны, лишь около четверти из 4,5 млн жителей Словакии, имеющих право голоса, пришли на избирательные участки. Чтобы референдум был объявлен состоявшимся и имел юридическую силу, явка должна была превысить 50 процентов.

Из восьми предыдущих референдумов с момента обретения Словакией независимости в 1993 году после разделения Чехословакии лишь на референдуме о вступлении страны в Европейский Союз в 2003 году явка превысила 50 процентов.

Гражданам Словакии было предложено ответить на вопрос, согласны ли они с внесением поправок в Конституцию, позволяющих провести досрочные выборы, если они будут одобрены парламентом или на референдуме. В настоящее время Конституция страны не предлагает такой возможности. По ней парламент не может быть распущен до истечения четырехлетнего срока и в том случае, если правящая коалиция раскололась и не удается сформировать новую.



Решение о проведении общенационального референдума было принято президентом страны Зузаной Чапутовой после того, как три оппозиционные партии Словакии собрали более 380 тысяч голосов в поддержку этого решения на фоне длящегося в стране в течение последних месяцев правительственного кризиса.