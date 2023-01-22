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Богдан Лукин стал бронзовым призером Кубка мира по фехтованию

Богдан Лукин стал бронзовым призером Кубка Мира по фехтованию Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
В Бахрейне проходит Кубок мира по фехтованию среди юниоров с участием молодых представителей Казахстана. И один из наших спортсменов-шпажистов сумел завоевать "бронзу". На третью ступень пьедестала почета поднялся Богдан Лукин, сообщает Zakon.kz.

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Богдан Лукин, член молодежной сборной Казахстана по фехтованию, за выход в финал проиграл эстонскому шпажисту Маркусу Салму – 10:11, который далее стал серебряным призером Кубка мира. Другую медаль бронзового отлива получил Лиад Оден из Иордании.

Фехтование Кубок мира Бронза

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

А победителем Кубка мира признан египтянин Мохамед Эльсаед. В данном турнире принимают участие 92 шпажиста из 14 стран мира. В заключительный день пройдут командные состязания.

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Богдан Лукин стал обладателем Кубка мира по фехтованию
Куандык Шынасилов
Бахрейн Казахстан
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