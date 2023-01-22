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Сколько нужно спать днем, если вы не выспались ночью

сон, совет, сомнолог Фото: pixabay
Врач-сомнолог София Черкасова назвала оптимальное время дневного сна, который поможет восполнить энергетический ресурс организма, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, сон в дневное время должен длиться не более часа.

"Что касается количества дневного сна, то человеку, который, в принципе, высыпается ночью, но любит поспать днем, достаточно 15-20 минут. Если человек недосыпает, то многое зависит от того, насколько силен дефицит сна", – рассказала RT специалист.

По словам врача, если человек спит ночью, например, всего 5 часов, тогда как его норма – 8, в этом случае длительность дневного сна можно увеличить до одного часа. При этом она предупредила, что если вы прилегли вздремнуть в дневное время, то просыпаться желательно не позже двух-трех часов дня, чтобы не было трудностей с засыпанием вечером.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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