Советы

Кому и как нужно спать днем хотя бы 5 минут

игрушка, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 10:02 Фото: pixabay
Член российской ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова дала советы, как правильно вздремнуть для перезагрузки в условиях, неподходящих для сна, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 1 марта 2026 года специалист отметила, что сон – вещь индивидуальная: нужно использовать те возможности, которые есть.

"Конечно, в идеале лучше лечь в темном и тихом помещении, соблюдая все правила гигиены сна. Некоторые работодатели, проявляя заботу о сотрудниках, устанавливают специальные релакс- или спа-капсулы, либо обустраивают отдельные комнаты отдыха. К сожалению, это доступно не всем, поэтому приходится адаптироваться", – заявила Алена Гаврилова.

Если нет возможности лечь, как подчеркнула сомнолог, даже 5-минутный сон в кресле будет полезен. Также, по ее словам, можно вздремнуть в транспорте, используя время в пути.

"Чтобы облегчить засыпание в неподходящих условиях, можно использовать вспомогательные средства: беруши и маски для сна. Даже простая маска, ограничивающая световой поток, значительно упростит процесс", – заключила Алена Гаврилова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 10:02
Назван вид рака, риск которого удваивается при отказе от мяса

Ранее ученые выяснили, почему мы переедаем "на полный желудок".

