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Экологи предупреждают о последствиях затяжной засухи на западе США

экология Фото: pixabay
Американские экологи обеспокоены серьезной нагрузкой на водные ресурсы на западе США, где происходит затяжная засуха, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newsweek, если ситуация не изменится в ближайшие 10-20, это может привести к "катастрофическим последствиям" для всей страны.

"Еще одно или 2 десятилетия засухи значительно истощат водоносные горизонты, что приведет не только к потере ресурсов подземных вод, но и к оседанию земли, что нанесет общий ущерб общественной инфраструктуре", – предупредил один из руководителей Института экологического и энергетического менеджмента Джонатан Дисон.

Согласно данным U.S. Drought Monitor, 65% континентальной части США испытывают ту или иную форму засухи или находятся в аномально засушливых условиях.

"Среди наиболее пострадавших штатов – Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома, в каждом из которых есть районы, переживающие экстремальную засуху", – говорится в публикации.

Эксперты уверены, что даже когда засуха пойдет на спад, "для серьезного восстановления потребуется несколько лет, в течение которых количество осадков должно будет превышать средние показатели".

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