Звезда "Мстителей" рассказал о 30 сломанных костях

Попавший под снегоуборочную машину голливудский актер Джереми Реннер сломал больше 30 костей, сообщает Zakon.kz.

Звезда франшизы Marvel "Мстители" Джереми Реннер опубликовал в Twitter новое фото, на котором запечатлен процесс реабилитации.

Актер поблагодарил фанатов за заботу и выразил им свою признательность.

"Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся и станут сильнее, как и моя связь с семьей и друзьями". Джереми Реннер

В настоящее время Джереми Реннер находится дома.

Ранее сообщалось о возможной ампутации ноги у актера после попадания под снегоуборочную машину. По словам источника, близкого к Реннеру, артист уже перенес две сложнейшие операции, однако врачи опасаются, что актеру может понадобиться ампутация или он до конца жизни будет прикован к инвалидному креслу.

Об инциденте стало известно 2 января. Актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу машины.

У 52-летнего Джереми Реннера есть дочь Ава от его предыдущих отношений с Сонни Пачеко. Девочке исполнилось всего 9 лет.