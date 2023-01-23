Сжегший Коран политик пожаловался на угрозы

В Дании лидер ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, сжегший Коран перед посольством Турции в Стокгольме, пожаловался на угрозы убийством, сообщает Zakon.kz.

Политик заявил, что не сожалеет о своем поступке, так как для него, по его мнению, были важные политические причины, сообщает Expressen.



Палудан отметил, что угрозы стали значительно серьезнее, чем раньше, и назвал их "очень конкретными".

"В соцсетях в минуту я получаю, возможно, двадцать сообщений, из которых пять – с угрозами". Расмус Палудан

Акция со сжиганием священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Ее согласовали с местными властями и прошла под контролем полиции. Палудан раскритиковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

В то же время, премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.