В Казахстане за сутки коронавирус выявили у 35 человек

Двумя днями ранее в стране выявили 58 случаев. Заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает падать, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявили у 35 заболевших КВИ. Данные предоставили в Минздраве.

На 23 января лечение от КВИ продолжают получать 1837 человек (–1 699+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится – 139 пациентов, на амбулаторном – 1698 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: