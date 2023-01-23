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В Казахстане за сутки коронавирус выявили у 35 человек

коронавирус в Казахстане на 23 января Фото: Zakon.kz.
Двумя днями ранее в стране выявили 58 случаев. Заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает падать, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявили у 35 заболевших КВИ. Данные предоставили в Минздраве.

На 23 января лечение от КВИ продолжают получать 1837 человек (–1 699+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится – 139 пациентов, на амбулаторном – 1698 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 8 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

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