Две казахстанки вышли в финал Чемпионата Азии-2023 по боксу
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За титул чемпионов Азии будут боксировать Жасмин Кизатова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг). К сожалению, на стадии полуфинала уступили своим соперницам и довольствуются бронзовыми наградами Молдир Тойкова (50 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг), Акнар Ищанова (66 кг) и Дана Дидай (75 кг).
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
После девушек на ринг Бангкока 23 января выйдут казахстанские парни, чтобы испытать свои силы в полуфинале ЧА-2023. Честь страны будут защищать следующие боксеры:
48 кг. Санжар Ташкенбай – Наттхапхонг Тхуамчароен (Таиланд)
54 кг. Нурсултан Алтынбек – Ислам Торобаев (Кыргызстан)
57 кг. Махмуд Сабырхан – Джеричо Акайлар (Филиппины)
60 кг. Талгат Сырымбетов – Пхутханет Родсук (Таиланд)
63,5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы – Тулга Оюнбаатар (Монголия)
67 кг. Абзал Серик – Пенх Вантхунг (Камбоджа)
71 кг. Сабыржан Аккалыков – Довуд Махкамов (Таджикистан)
75 кг. Диас Молжигитов – Аиликути Кахаер (Китай)
80 кг. Ерасыл Жакпеков –Джасурбек Юлдошев (Узбекистан)
92 кг. Ерхат Бекзат – Нусратбек Тохиров (Узбекистан)
+92 кг. Аманат Сабыргали – Джахонгир Зокиров (Узбекистан)