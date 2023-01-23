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Две казахстанки вышли в финал Чемпионата Азии-2023 по боксу

Бокс Два финала ЧА-2023 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанские боксерши неважно выступили на стадии полуфинала азиатского первенства до 22 лет в Бангкоке. Из девяти спортсменок, которые боролись за путевки в финал, только двое получили возможность, сразиться за "золото" молодежного турнира, сообщает Zakon.kz.

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За титул чемпионов Азии будут боксировать Жасмин Кизатова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг). К сожалению, на стадии полуфинала уступили своим соперницам и довольствуются бронзовыми наградами  Молдир Тойкова (50 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг), Акнар Ищанова (66 кг) и Дана Дидай (75 кг).

Бокс Полуфинал ЧА-2023

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

После девушек на ринг Бангкока 23 января выйдут казахстанские парни, чтобы испытать свои силы в полуфинале ЧА-2023. Честь страны будут защищать следующие боксеры:

48 кг. Санжар Ташкенбай – Наттхапхонг Тхуамчароен (Таиланд)

54 кг. Нурсултан Алтынбек – Ислам Торобаев (Кыргызстан)

57 кг. Махмуд Сабырхан – Джеричо Акайлар (Филиппины)

60 кг. Талгат Сырымбетов – Пхутханет Родсук (Таиланд)

63,5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы – Тулга Оюнбаатар (Монголия)

67 кг. Абзал Серик – Пенх Вантхунг (Камбоджа)

71 кг. Сабыржан Аккалыков – Довуд Махкамов (Таджикистан)

75 кг. Диас Молжигитов – Аиликути Кахаер (Китай)

80 кг. Ерасыл Жакпеков –Джасурбек Юлдошев (Узбекистан)

92 кг. Ерхат Бекзат – Нусратбек Тохиров (Узбекистан)

+92 кг. Аманат Сабыргали – Джахонгир Зокиров (Узбекистан)

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