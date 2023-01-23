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В госсобственность возвращены месторождения золота, угля, железа и меди

В госсобственность возвращены месторождения золота, угля, железа и меди Фото: unsplash
Совещание по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ) и углеводородного сырья провел первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. Об этом корреспонденту Zakon.kz 23 января 2023 года сообщили в пресс-службе правительства.

Правительством ведется работа по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям.

Так, в ходе проведенного анализа в 2022 году уполномоченными органами расторгнуты 115 контрактов и 198 лицензий по ТПИ, а также 12 контрактов по углеводородному сырью.

"В результате в государственный фонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, бокситов, полиметаллов и т. д., которые в дальнейшем выставляются на аукцион для передачи стратегическим инвесторам".Пресс-служба правительства Казахстана

По итогам аукционов, проведенных в 2022 году, в бюджет страны уплачен подписной бонус на сумму 26 млрд тенге и заявлены инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью более чем на 50 млрд тенге.

Принять участие в аукционе на предоставление права недропользования могут все заинтересованные инвесторы. Информация об их проведении в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах госорганов.

Вместе с тем уполномоченными органами ведется работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства.

Так, в 2022 году в доход государства взыскана неустойка в размере 331 млн тенге по ТПИ, а также погашена задолженность на 1,8 млрд тенге по 9 контрактам в сфере углеводородного сырья.

21 января 2023 года премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики. На нем обсуждены меры по возврату в государственную собственность некоторых активов, являющихся частью производственного процесса в железнодорожных перевозках. Глава правительства поручил заинтересованным госорганам продолжить активную работу в этом направлении.

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