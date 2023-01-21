Смаилов обсудил ход работы по возврату госсобственности
Фото: Telegram/KZgoverment
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики. На заседании обсудили меры по возврату в государственную собственность некоторых активов, являющихся частью производственного процесса в железнодорожных перевозках, сообщает Zakon.kz.
Смаилов поручил заинтересованным госорганам продолжить активную работу в этом направлении.
В ходе заседания было также отмечено, что от собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в государственную собственность 145 подъездных железнодорожных путей.
Глава Правительства дал поручение провести все необходимые процедуры для реализации данных мер.
Кроме того, члены комиссии рассмотрели ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли.
Подводя итоги заседания, премьер поручил ускорить процедуры по всем рассматриваемым вопросам для достижения конкретных результатов уже в ближайшее время.
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