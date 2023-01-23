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Токаев назначил главу Судебной администрации

Токаев назначил главу Судебной администрации Фото: academy-gp.kz
23 января Касым-Жомарт Токаев назначил руководителя Судебной администрации. Им стал Наиль Ахметзакиров, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде.

"Распоряжением главы государства Ахметзакиров Наиль Рафисович назначен руководителем Судебной администрации Республики Казахстан", — сказано в сообщении.

Ахметзакиров Наиль Рафисович родился 30 мая 1983 года в ВКО. В 2004 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2008 — Современную гуманитарную академию Российской Федерации, в 2016 — Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Трудовой стаж начинал со службы в районной и областной прокуратуре Восточно-Казахстанской области.

С 2017 по 2018 год являлся руководителем Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК. 

С 2018 по 2019 год был заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента.

С 2019 года руководил Департаментом по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.

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