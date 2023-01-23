Роналду сыграл первый официальный матч за "Аль-Наср"

Португальский игрок Криштиану Роналду официально дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии. Его клуб "Аль-Наср" на своей арене победил "Аль-Иттифак" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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37-летний португалец вышел на поле в качестве капитана и отыграл весь матч, но не отметился результативными действиями. Единственный гол в этом поединке забил бразилец Андерсон Талиска, который отличился на 31-ой минуте первого тайма.

Some skill show 🤩💛 pic.twitter.com/PW4dGG54XN — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 22, 2023

После этого успеха и 14-ти туров первенства Саудовской Аравии, коллектив Роналду возглавил турнирную таблицу. В активе "Аль-Насра" 33 очка.







"Первая игра, первая победа, отличная работа, парни. Спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку". Криштиану Роналду

Следующую игру "Аль-Наср" проведет в гостях 3 февраля против "Аль-Фатеха", который располагается на 9 месте таблицы чемпионата.