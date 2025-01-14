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Спорт

Роналду продлит контракт с "Аль-Насром"

Роналду продлит контракт с &quot;Аль-Насром&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 06:30 Фото: Instagram/cristiano
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду продлит контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

По информации португальской газеты A Bola, соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Действующий контракт Роналду с "Аль-Насром" истекает в июне 2025 года.

Роналду 39 лет, он выступает за "Аль-Наср" с 2023 года, в текущем сезоне португалец провел за клуб 20 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее Роналду отметился взятием ворот в 24-й год профессиональной карьеры.

Аксинья Титова
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