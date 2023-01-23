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Законодательство РК

Генеральная прокуратура начала изучать дело Челаха

Казахстан Арканкерген Челах дело Фото: gov.kz
В Генеральной прокуратуре РК сообщили, что истребовали для изучения уголовное дело Владислава Челаха после его обращения к президенту и просьбы о возобновлении следственного процесса по его делу, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в ответе на запрос редакции, относительно информации по обращению Владислава Челаха на основании ст. 486 Уголовно-процессуального кодекса Генеральной прокуратурой для проверки обращения осужденного истребовано уголовное дело, которое находится на изучении. 

"Доводы осужденного будут проверены в соответствии с порядком, установленным Конституционным законом РК "О прокуратуре" и УПК". Заместитель начальника 2-Службы Р. Дубаева

22 декабря стало известно, что заявление Владислава Челаха поступило в Генеральную прокуратуру.

Ранее осужденный обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой возобновить следственный процесс по его делу и взять у него показания. Заключенный заявил, что "готов пролить свет на всю картину произошедшей трагедии".

В конце мая 2012 года временный пограничный пост "Арканкерген" перестал выходить на связь, и туда был направлен пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие пограничники обнаружили, что здание казармы сожжено, а внутри находятся тела 14 погибших. Также в расположенном поблизости охотничьем домике было найдено тело егеря. 

Через несколько дней был задержан единственный выживший пограничник - 19-летний рядовой Владислав Челах. Первоначально он признался в убийстве сослуживцев и егеря, однако позже отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением. 

11 декабря 2012 года Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам приговорил его к пожизненному лишению свободы. 

Позже Челах обратился с ходатайством о рассмотрении его дела в кассационной инстанции Верховного суда. Он просил отменить пожизненное лишение свободы и возместить ему 30 млн тенге за нарушение прав, дело отправить на дополнительное расследование. Апеллировал он к тому, что комитетом ООН было принято решение о том, что в его отношении была нарушена статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Его ходатайство оставили без удовлетворения.

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