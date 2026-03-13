#Референдум-2026
Общество

Генеральная прокуратура выступила с заявлением

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 13:23 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Генеральная прокуратура 13 марта 2026 года опубликовала обращение к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе напомнили, что 15 марта состоится республиканский референдум со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".

"В настоящее время гражданами и общественными объединениями страны продолжается ведение агитации перед республиканским референдумом. Согласно п. 4 ст. 7 Конституционного закона и Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению референдума, проведение агитации заканчивается в 00:00 часов 14 марта 2026 года. При этом в предшествующий день и в день проведения республиканского референдума, то есть 14 и 15 марта 2026 года, указанная агитация запрещена", – говорится в обращении.

Не допускается публикация в средствах массовой информации, на онлайн-платформах результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов референдума, иных исследований, связанных с референдумом.

Также в день референдума запрещается проведение опроса общественного мнения в помещении или пункте для голосования.

"Нарушение приведенных правовых требований влечет административную ответственность виновных лиц. В частности, за проведение агитации 14 и 15 марта 2026 года – в период ее запрета – наступает ответственность по ст. 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП). За опубликование опросов общественного мнения либо их проведение в день референдума в помещении или пункте для голосования предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 120 КоАП. На основании изложенного Генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает всех участников референдума соблюдать вышеуказанные законодательные требования и не допускать противоправных действий", – обратились в надзорном органе.

Министерство внутренних дел ранее тоже обратилось к казахстанцам с важным предупреждением.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
