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Десятки казахстанцев пытались нелегально выехать в США

Десятки казахстанцев пытались нелегально выехать в США Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров не советует казахстанцам пытаться попасть на территорию США нелегально. По его словам, не нужно отнимать у себя время, а также рисковать здоровьем и деньгами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, сколько казахстанцев нелегально выехали в США. В ответ Айбек Смадияров заявил, что такой статистики у властей Казахстана нет.
"Если они выезжают нелегально, они всячески будут скрывать информацию о себе. Как таковой статистики у нас нет. У нас есть неотъемлемое право гражданина свободного передвижения. Вы можете приобрести билет в Стамбул и дальше в Мексику, мы никак не проследим, куда вы полетели, если вы сами не придете и не скажете". Айбек Смадияров
Между тем, по его словам, были десятки случаев с проблемными казахстанцами, которые пылись попасть в США.
"Были такие моменты, они конечно, обращались к дипломатам, они исчисляются десятками, я бы не говорил, что сотни или тысячи, у кого-то получилось пересечь границу, у кого-то не получается, поэтому рекомендуем нашим гражданам, если вы хотите попасть на территорию США, то необходимо сдавать документы в посольство США. Вы экономите свое время, свое здоровье, средства финансовые и, естественно, свои нервы. Если у вас есть паспорт, законная виза, намного легче путешествовать". Айбек Смадияров
Ранее Смадияров рассказал о том, как казахстанцы попадают в рабство в "золотом треугольнике".

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