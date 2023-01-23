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Как казахстанцы попадают в рабство в "золотом треугольнике", рассказали в МИД РК

В МИД Казахстана не исключают наличие других жертв рабства в Таиланде Фото: pxhere
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве заявил, что не исключается наличие других жертв трудового рабства из числа казахстанцев в Таиланде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров сообщил, что с июня прошлого года по январь 2023 года посольство Казахстана в Таиланде оказала помощь 14 гражданам РК, которые находились в трудовом рабстве, в так называемом "золотом треугольнике" на границе трех государств  – Таиланд, Мьянма и Лаос.
"По данным этих ребят, именно в той компании где были они, других казахстанцев нет. Но в других компаниях вполне возможно, в этом треугольнике есть и другие компании". Айбек Смадияров
Схема вовлечения людей в рабство, по его словам, очень проста: размещается объявление о высокооплачиваемой работе за рубежом в купную инвестиционную или иную компанию. При этом зарплаты обещают от 2 до 3 тыс. долларов.
"Естественно, нужно знание языков. Что удивительно, идут туда работать люди с высшим образованием, которые учились за рубежом и которые должны были понимать, куда они едут. В данном случае, эти ребята (двое парней, которых удалось вызволить из рабства –  прим. ред.) знают китайский язык, они учились в своей время в Китае, выехали в Эмираты, там нашли эту компанию и им обещали работу в китайской компании, но что офис, якобы, находится в Таиланде. Оплатили им перелет и гостиницу и другие расходы и после прибытия в Таиланд их на авто повезли в Мьянму. Они оказались жертвами обмана – по прибытию выяснилось, что это не крупная компания, а обычная компания, которая занимается майнингом и криптовалютой". Айбек Смадияров
11 января в кулуарах правительства официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что двое казахстанцев попали в трудовое рабство за рубежом. 

Также в МИДе рассказали о помощи казахстанцам в Таиланде. 

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