Казахстанские газеты реорганизованы в единый бренд

Отечественные газеты реорганизованы в единый бренд "Қазақ газеттері". Об этом корреспонденту Zakon.kz 23 января 2023 года сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК.

С коллективом "Қазақ газеттері" встретился глава МИОР РК Дархан Кыдырали, прибывший с рабочим визитом в Алматы.

"В состав недавно реорганизованных коллективов вошли издания "Егемен Қазақстан", "Казахстанская правда", "Ана тілі", "Ақиқат", "Мысль", "Тенге монитор", "Уйгур авази", "Уркер", "Акжелкен", "Балдырган", "Улан", "Дружные ребята". Пресс-служба МИОР РК

В связи с объединением двух коллективов во время встречи с министром информации был произведен ряд назначений.

"Думан Анаш назначен заместителем генерального директора – руководителем Алматинского филиала "Қазақ газеттері", Ерлан Жунус назначен главным редактором газеты "Ана тілі" и Асыл Сагымбеков назначен главным редактором журнала "Мысль". Пресс-служба МИОР РК

Кроме того, министр Дархан Кыдырали поблагодарил за плодотворный труд и наградил отраслевыми медалями Шамшидина Паттеева, занимавшего пост генерального директора "Қазақ газеттері" и бывшего главного редактора газеты "Ана тілі" Кали Сарсенбая.

Фото: Telegram/aqparatqogam

Как отметил по итогам совещания глава МИОР РК, у сотрудников коллектива, повысилась заработная плата, гонорары и премии.



"Также перед новым руководством были поставлены соответствующие задачи". Пресс-служба МИОР РК

Фото: Telegram/aqparatqogam

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят формат "открытого диалога" на портале egov. Изменения в Правила работы "открытого диалога" на сайте электронного правительства подготовило Министерство информации и общественного развития РК.

