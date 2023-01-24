Мусорная эпопея длиною в 30 лет: бизнес ждет реформ от государства

Обрабатывающая промышленность Казахстана несет потери из-за слабого регулирования рынка обработки вторичного сырья. Отечественный бизнес бьет в колокола, призывая государство принять срочные меры по его поддержке, сообщает Zakon.kz.

По словам экспертов, казахстанские переработчики на сегодня загружены максимум на 15-20% и несут убытки. Дело в том, что сборщикам сырья на полигонах стало вновь выгоднее продавать его в соседние страны, в основном в Россию и Узбекистан. Между тем, потеря отечественного рынка переработки вторсырья грозит Казахстану еще более масштабными проблемами в будущем.

Для решения этих вопросов отечественные переработчики вторичного сырья решили объединиться и создать соответствующую ассоциацию.

Сегодня бизнес просит остановить экспорт пластиковых отходов и запустить программы, стимулирующие сбор и переработку сырья в стране. Такой, по мнению бизнесменов и экспертов, была программа Ecoqolday. Несмотря на некоторые шероховатости программы, на тот момент на переработку было отправлено 53,2 тыс. тонн вторичного сырья, отечественные заводы по переработке вторсырья были загружены практически на 100%.

Фото: архив Батырбека Аубакирова

"В начале 2022 года программа остановила свою работу, в итоге сборщиков вторсырья оставили без каких-либо стимулов продолжать продажу сырья казахстанским заводам по выгодным для них условиям. С прошлого года отечественное сырье все чаще уходит за рубеж, к соседям. При этом десятки казахстанских перерабатывающих заводов по всей стране остаются без сырья, а их потребители – без качественной и доступной по цене продукции, в том числе без достаточного объема отечественных материалов для упаковки пищевых товаров, производства в сфере текстильной промышленности. По цепочке сокращаются рабочие места, снижается уровень потребления, не говоря уже о глубоком проседании отечественной обрабатывающей промышленности, снижении налоговых выплат, и в целом конкурентоспособности казахстанского рынка". Руководитель создаваемой в Казахстане Ассоциации переработчиков вторсырья Батырбек Аубакиров

К примеру, в 2021 году в Казахстане выпускалось около 1,5 млрд пластиковых (ПЭТ) бутылок, их переработкой тогда занимались 10 отечественных компаний. Но уже и тогда вторсырья нашим заводам не хватало. По данным экспертов, мощность казахстанских заводов по переработке ПЭТ составляет около 60 тысяч тонн. А официально собирают вторсырья в Казахстане всего около 10 тысяч тонн. При этом, по данным Минэкологии, в целом в стране образуется около 100 тысяч тонн пластика, но перерабатывается всего около 3,5 тысяч тонн. Куда уходят оставшиеся 96,5 тысяч тонн пластика – открытый вопрос. Для информации, с 2019 года в Казахстане запрещено захоронение пластиковых отходов.

"В республике образуется много вторичного сырья, но собирается мало. Условно говоря, к примеру, в Алматы из 1000 тонн сырья собирается только 200 тонн. Остальное уходит под землю либо сгорает. И за эти 200 тонн идет борьба между российскими, узбекскими и казахстанскими переработчиками. Мы как Ассоциация хотели бы добиться того, чтобы это сырье оставалось в Казахстане, также важно выработать новые подходы для извлечения больших видов сырья. Но для этого, возможно, понадобится внесение законодательных инициатив с участием Министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также Минэкологии". Батырбек Аубакиров

Эксперты рынка твердо убеждены, рынку вторсырья нужны реформы. По их словам, за 30 лет в переработке мусора Казахстан практически не сдвинулся с места.

"Мусор со стихийных свалок загружается в контейнеры и увозится на полигоны, где то, что сортируется все, что возможно, с поверхности. При этом сортировочных линий мало. То есть на сегодня при таких условиях собирать мусор в нашей стране тяжело, затратно и не выгодно", – сетует экспертное сообщество.

Участники создаваемой в Казахстане Ассоциации переработчиков вторсырья настоятельно просят государство незамедлительно принять меры по поддержке отечественного рынка, тем более, это касается национальных экономических интересов Казахстана.