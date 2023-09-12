Токаев обозначил условия нового общественного договора между государством и бизнесом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде встречу с отечественными бизнесменами. На ней он обозначил новые условия общественного договора между государством и бизнесом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, Касым-Жомарт Токаев отметил, что проведение таких встреч стало доброй традицией. Это связано с тем, что сфера бизнеса – одна из основ национальной экономики. Президент указал, что государство уделяет большое внимание развитию предпринимательства.

"Сейчас мы начинаем формировать новую экономическую модель Справедливого Казахстана. Это общее для всех нас дело, и прежде всего – очень важный шаг для будущего нашей страны. Наши предприниматели должны активно участвовать в этой работе. Поэтому сегодня нам предстоит обсудить накопившиеся проблемы, определить задачи на будущее". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что в своем Послании предложил новые подходы к дальнейшему развитию страны. Он подчеркнул, что необходимо довести рост экономики до 6-7%. Для этого следует оказать максимальную поддержку частной инициативе бизнеса. Однако темпы развития предпринимательства еще не соответствуют имеющемуся потенциалу. Нужен качественный прорыв, и в первую очередь необходимо выстроить совершенно новые отношения между государством и бизнесом, отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что представители крупного бизнеса в стране остаются прежними, это говорит о стабильности бизнес-климата в Казахстане и последовательной политике государства. Однако сейчас речь идет о заключении нового "общественного договора" государства с бизнесом.

"Суть этого договора можно выразить следующим образом. Государство создает самые благоприятные условия для развития бизнеса и обеспечивает полную защиту частной собственности. В свою очередь, предприниматели добросовестно исполняют взятые на себя обязательства – по уплате налогов и инвестированию в экономику, созданию рабочих мест и комфортных условий труда для своих сотрудников. Любой договор, как вы знаете, зиждется на взаимном доверии", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее предприниматели Казахстана назвали основное препятствие в ведении бизнеса.