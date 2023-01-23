Основные причины боли в пояснице перечислил врач

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные причины боли в пояснице, сообщает Zakon.kz.

В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" он отметил, что чаще всего дискомфорт в спине связан с мышечным спазмом.

"Кстати, обезболивающие в этом случае не помогут. Нужны препараты, снимающие спазм, или специальные упражнения", – пояснил эксперт.

Кроме того, уточнил специалист, иногда спина может заболеть у легковозбудимого пациента в стрессовой ситуации.

"Это потому, что резко повышается давление. Иногда это отражается пульсирующей болью в поясницу", – отметил врач.

По его словам, дискомфортные ощущения в пояснице также связаны с грыжами, болезнями внутренних органов и остеопорозом. Мясников назвал тревожным сигналом боль в положении лежа: она может быть симптомом грыжи.