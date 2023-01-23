Основные причины боли в пояснице перечислил врач
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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные причины боли в пояснице, сообщает Zakon.kz.
В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" он отметил, что чаще всего дискомфорт в спине связан с мышечным спазмом.
"Кстати, обезболивающие в этом случае не помогут. Нужны препараты, снимающие спазм, или специальные упражнения", – пояснил эксперт.
Кроме того, уточнил специалист, иногда спина может заболеть у легковозбудимого пациента в стрессовой ситуации.
"Это потому, что резко повышается давление. Иногда это отражается пульсирующей болью в поясницу", – отметил врач.
По его словам, дискомфортные ощущения в пояснице также связаны с грыжами, болезнями внутренних органов и остеопорозом. Мясников назвал тревожным сигналом боль в положении лежа: она может быть симптомом грыжи.
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