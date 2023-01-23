25 казахстанцев стали жертвами финпирамиды, организованной в Жетысуской области

В Жетысуской области 25 человек стали жертвами группы мошенников, действующих по принципу финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-службе Департамента полиции региона, в состав группы входила супружеская пара, проживающая близ Талдыкоргана, а также 2 женщины из города Ленгера Туркестанской области.

Выяснилось, что в своих мошеннических действиях подозреваемые использовали Whatsapp, где создали специальный чат, который просуществовал около одной недели. Потерпевшие отправляли на спецсчет одного из банков от 10 тыс. до 100 тыс. тенге, первоначально получая обещанные 50-70% прибыли. Вторичный вклад уже большей суммы, конечно же, не возвращался.





"Денежные средства снимались со счета в Талдыкоргане, в связи с чем заявления потерпевших официально зарегистрировали в полиции Жетысуской области. Расследование по фактам проводилось с координацией прокуратуры города Талдыкоргана согласно ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество". С учетом того, что в уголовном деле фигурировали более двух десятков лиц, проживающих в разных регионах страны, расследование фактов заняло более года", – рассказал старший следователь СУ ДП Жетысуской области Азамат Тынысбаев.

В настоящее время обвинительный акт подготовлен для направления дела в суд



Согласно материалам уголовного дела причиненный ущерб составил более 5 млн тенге.