Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Мбаппе впервые в карьере оформил пента-трик за "ПСЖ"

Футбол Рекорд Пять мячей Фото: Instagram/k.mbappe
Лучший бомбардир ЧМ-2022 и форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе впервые в своей истории забил пять мячей в одном матче. Это случилось во время встречи "парижан" с командой "Пеи-де-Кассель", сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Гостевой поединок "ПСЖ" с "Пеи-де-Кассель" (команда шестого дивизиона) в 1/16 финала Кубка Франции завершился разгромом хозяев поля – 7:0. Мбаппе забил трижды в первом тайме, после перерыва он отличился еще дважды. Еще по одному мячу в свой актив записали Неймар и Карлос Солер. Стоит отметить, что это первые голы Килина в 2023 году.


Таким образом, Килиан Мбаппе установил рекорд "ПСЖ" по голам за одну встречу. Сам же Мбаппе за карьеру забивал максимум 4 гола, пента-трик – это его личный рекорд в карьере.

Читайте также

Шесть казахстанских боксеров вышли в финал молодежного ЧА-2023

Куандык Шынасилов
Мбаппе Килиан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
В Казахстане повысят тариф на воду
В Казахстане повысят тариф на воду
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления