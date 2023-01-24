Мбаппе впервые в карьере оформил пента-трик за "ПСЖ"

Лучший бомбардир ЧМ-2022 и форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе впервые в своей истории забил пять мячей в одном матче. Это случилось во время встречи "парижан" с командой "Пеи-де-Кассель", сообщает Zakon.kz.

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Гостевой поединок "ПСЖ" с "Пеи-де-Кассель" (команда шестого дивизиона) в 1/16 финала Кубка Франции завершился разгромом хозяев поля – 7:0. Мбаппе забил трижды в первом тайме, после перерыва он отличился еще дважды. Еще по одному мячу в свой актив записали Неймар и Карлос Солер. Стоит отметить, что это первые голы Килина в 2023 году.





Таким образом, Килиан Мбаппе установил рекорд "ПСЖ" по голам за одну встречу. Сам же Мбаппе за карьеру забивал максимум 4 гола, пента-трик – это его личный рекорд в карьере.