Баурсаки и цветы: как встретили спортсменов, вернувшихся с Универсиады-2023

В Астане 24 января в торжественной обстановке встретили спортсменов, они вернулись с XXXI Всемирной зимней Универсиады-2023, которая прошла в США, сообщает Zakon.kz.

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Казахстан представляли 78 членов национальных сборных. Тем самым в общекомандном медальном зачете наши студенты с 11 медалями на 11 месте (5 видов спорта). Из этих 11 наград: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Фото: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

Копилку казахстанских студентов наградами высшей пробы пополнили биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков, а также Данил Васильев в прыжках с трамплина.

Фото: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

Серебряными медали награждены Александр Мухин (биатлон), Данил Васильев и Сергей Ткаченко (в командных состязаниях в прыжках с трамплина), Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов (шорт-трек – смешанная эстафета), Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко (шорт-трек – мужская эстафета).

Фото: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

На третье место пьедестала почета поднялись Александр Мухин (биатлон), Ксения Шалыгина (лыжные гонки), Айша Ракишева, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина (женская эстафета по лыжным гонкам), мужская сборная по хоккею.

Фото: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

В комплексных спортивных соревнованиях приняли участие порядка полутора тысяч атлетов (832 мужчины, 611 женщины) из 43 национальных студенческих федераций.

Фото: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

Фото: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев



